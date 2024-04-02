Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 2 Nisan - 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacağı duyurulan bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:40
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı
Abone Ol google-news

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar yapılacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.

Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli ikramiyelerini alacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 

Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detayları paylaşmıştı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.


Emekli haberleri emekliler haberleri Vedat Işıkhan haberleri Bayram ikramiyeleri haberleri

İlgili Haberler

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor... Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor... Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?

CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!
AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi üye sayılarını açıkladı: CHP 188, AKP 130

İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi üye sayılarını açıkladı: CHP 188, AKP 130
Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’

Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’