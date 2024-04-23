ABD'den Pasifik hamlesi: Caydırıcılık kapasiteleri güçlendirilecek

Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:38

Güncelleme: 23.04.2024 - 08:38

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'da, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral John C. Aquilino ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Başbakan Kişida, ülkesinin çevresindeki güvenlik ortamının giderek ciddiyetini artırdığını belirterek, bölgesel barış ve istikrara katkılarından dolayı INDOPACOM'a teşekkür etti.

Bu ay içinde ABD'ye ziyaretini anımsatan Japon Başbakan, "küresel ortak" şeklinde nitelediği Japonya ve ABD ikili ittifakındaki "güçlü kararlılığın" önemini vurguladı.

Görüşmede Aquilino da ülkesi ABD'nin, bölgede "Özgür ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun başarılmasına yönelik "sarsılmaz bağlılığını" göstermek istediklerini söyledi.

Kişida ve Aquilino görüşmede, Japonya'da konuşlu ABD kuvvetlerinin caydırıcılık ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik fikir birliğine vardı.