Adana'da silahlı saldırı: Okey oynarken öldürüldü!

Yayınlanma: 12.07.2023 - 17:15

Güncelleme: 12.07.2023 - 17:25

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 15.30 sıralarında uzun yıllardır 'değnekçi' olarak çalışan Göksel Onmaz, otogarda bulunan kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı.

Bu sırada içeri giren kimliği belirsiz bir kişi iddiaya göre, tabancasını çıkararak Onmaz’a doğru ateş açtı.

Başına kurşun isabet eden Onmaz, ağır yaralanırken şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyup otogara gelen Onmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Onmaz’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.