AKP'li meclis üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme... 3 zanlı tutuklandı!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:03

İzmir’in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi’ndeki bir işyerinde 10 Temmuz günü öğle saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, AKP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Meydana gelen olayla ilgili K.T (43) M.T (30) A.T (22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili M.T (34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alacak verecek mevzusundan kaynaklı bir anlaşmazlık yüzünden meydana geldiği öne sürülen olayla ilgili M.T. (34) adlı bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.