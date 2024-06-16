İş insanına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde turizm firması sahibini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli ile olaya karışan 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Zübeyde Sokak’taki turizm firmasında, 14 Haziran tarihinde ofise gelen F.K., tabanca ile turizm firmasının sahibi Cemal K’ye ateş ederek kaçtı.
Vurulan Cemal K. kanlar içinde kalırken yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Cemal K’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin çalışması neticesinde "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan F.K. ile kendisine yardım eden Z.K., Y.K. ve M.S.K. olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı.
2 TUTUKLAMA
İfadeleri alınarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.K. ve M.S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.K. ile Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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