ABD'de silahlı saldırı: AVM'de dehşet saçtı
ABD'nin Orlando kentindeki bir AVM'ye giren saldırgan dehşet saçtı. Saldırı sonucunda bir kişi ölürken yaşanan çatışma sırasında çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde, bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.
Orlando'nun kuzeybatısında bulunan Ocala kentinde yer alan alışveriş merkezinde, saldırganın defalarca ateş ettiği erkek hayatını kaybetti.
Polis Şefi Mike Balken, şüphelinin olay yerinden kaçtığını ve silahı arkasında bıraktığını söyledi. Bir kadının da vurulduğu belirtildi.
Polis, çatışma sırasında çok sayıda alışveriş merkezi müşterisinin yaralandığını, bir kişinin göğüs ağrısı yaşadığını, bir diğerinin ise kolunun kırıldığını duyurdu.
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