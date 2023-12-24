ABD'de silahlı saldırı: AVM'de dehşet saçtı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:45

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:45

ABD'nin Florida eyaletinde, bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

Orlando'nun kuzeybatısında bulunan Ocala kentinde yer alan alışveriş merkezinde, saldırganın defalarca ateş ettiği erkek hayatını kaybetti.

Polis Şefi Mike Balken, şüphelinin olay yerinden kaçtığını ve silahı arkasında bıraktığını söyledi. Bir kadının da vurulduğu belirtildi.

Polis, çatışma sırasında çok sayıda alışveriş merkezi müşterisinin yaralandığını, bir kişinin göğüs ağrısı yaşadığını, bir diğerinin ise kolunun kırıldığını duyurdu.