Tel Aviv'de protesto: 'İsrail ve ABD soykırım yapıyor'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:25

İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayan bir grup Yahudi aktivist, Tel Aviv'de gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Yaklaşık 150 kişilik grup, İbranice, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun", "Gazze'de çocuklar var", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerden Ariel Davidov, İsrail hükümetini ve polisini savaş karşıtı sesleri bastırmakla suçladı.

"İSRAİL VE ABD SOYKIRIM YAPIYOR"

Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım uygulandığını ve bundan İsrail ile ABD'nin birlikte sorumlu olduğunu dile getiren Davidov, "Savaş karşıtı gösteri düzenlemek isteyen insanlar gözaltına alınıyor, şiddete maruz kalarak bastırılıyorlar. Bu düzenlediğimiz protesto Gazze'de işlenen soykırıma karşı bir protesto." ifadelerini kıllandı.

İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin çok az olduğunu belirten Davidov, bu az sayıdaki farklı sesin de bastırılmak istendiğini kaydetti.

Toplumsal Mücadele Hareketi üyesi İsrailli Yaşa Marmer de gösteriye İsrail ordusunun bir an önce Gazze'den çekilmesi ve Filistinlilere yönelik katliama son vermesi çağrısında bulunmak için katıldığını söyledi.

Netanyahu hükümetinden Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirmek için tüm Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içeren anlaşma yapmasını istediklerini ifade eden Marmer, "Gazze'de yaşananlar eşi görülmemiş derecede korkunç bir katliam. 20 bin insan katledildi. Gazze'de çok tehlikeli boyutta soykırım belirtileri, açlık, susuzluk var. Salgın hastalıklar var. Burada çocuklar ve ailelerden bahsediyoruz. Bu nedenle saldırıların durması, ateşkes olması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 258 Filistinli öldürüldü, 53 bin 688 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 144’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 477 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.