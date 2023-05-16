2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

ABD'de silahlı saldırı: En az 3 kişi öldü

ABD'de New Mexico eyaletinin Farmington şehrindeki silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:43
ABD'de silahlı saldırı: En az 3 kişi öldü
Abone Ol google-news

ABD'de Farmington Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şehirde silahlı saldırı meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.


ABD silahlı saldırı

İlgili Haberler

Yemen Başbakanı Abdulmelik: Savaşın sonlanması için büyük tavizler verdik

Yemen Başbakanı Abdulmelik: Savaşın sonlanması için büyük tavizler verdik
ABD'den petrol rezervi hamlesi: Milyonlarca varil petrol satın alacak

ABD'den petrol rezervi hamlesi: Milyonlarca varil petrol satın alacak
İngiltere ve ABD basınında seçimin yankıları: 'Avantaj Erdoğan'da'

İngiltere ve ABD basınında seçimin yankıları: 'Avantaj Erdoğan'da'

En Çok Okunan Haberler