ABD'de silahlı saldırı: Üniversite kampüsünde 4 yaralı
ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
ABD'nin Maryland eyaletindeki Morgan State Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Baltimore Polis Departmanı, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kampüsteki silahlı saldırıyı doğrulayarak, öğrencileri ve personeli olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.
Olaydan birkaç saat sonra açıklama yapan polis, saldırıda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Belediye Meclisi Üyesi Ryan Dorsey de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda, saldırının 3 kişi tarafından yapıldığı yönünde bilgilendirildiğini söyledi.
Saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
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