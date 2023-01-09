ABD'de siyasi pazarlıkların merkezinde savaş var: “Artık yeter” dedi, seçimi kazandı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 18:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 18:00

Amerika’da Cumhuriyetçiler, 24 Şubat’ta başlayan Rusya – Ukrayna Savaşı boyunca Ukrayna’ya yapılan 45 milyar dolar askeri ve yaklaşık 45 milyar dolarlık sivil yardıma şiddetle karşı çıktı.

Hem Senato’da hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar, Kongre oylamalarında istedikleri sonucu aldı ve Ukrayna’ya toplam 90 milyar doları aşkın maddi yardımda bulundu.

OdaTV'nin haberine göre, Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçiler, “Para ABD’de kalacak, Ukrayna’ya gitmeyecek” sloganıyla seçim kampanyası yürüttü.

Senato’da çoğunluğu yine elde edemeyen Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazandı ve Kongre’de yapılacak oylamalarda büyük koz elde etti.

ABD’de ulusal güvenlik ile ilgili alınan kararların hem Senato’dan hem de Temsilciler Meclisi’nden, yani Kongre’den geçmesi gerekiyor.

Ancak Cumhuriyetçiler, tam 14 tur oylama boyunca meclis başkanlarını seçemedi.

Cumartesi günü nihayet 15. turun sonunda Kevin McCarthy, Cumhuriyetçilerin Meclis Başkanı oldu.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Kevin McCarthy’nin kendi partisi içindeki “Ukrayna’ya yapılan yardıma karşı” olan klik ile görüştüğü ve “Ukrayna’ya yapılan yardımı kesme, yeni yardım paketlerine karşı oy kullanma” sözü verdiğini ifade etti.

Rusya’ya karşı Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasını savunan Kevin McCarthy, verdiği bu sözle birlikte Cumhuriyetçi kanadı konsolide etti ve meclis başkanı seçildi.

Amerikalı uzmanlar, Cumhuriyetçilerin bir sonraki yardım paketine “hayır” oyu kullanacağını ve Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’ya daha fazla yardım yapmasının “zorlaşacağını” öne sürdü.