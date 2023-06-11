ABD'de sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
ABD'nin California eyaletinde sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
San Francisco Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece Mission Bölgesi'nde gerçekleştirilen sokak eğlencesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 9 kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır, 4'ünün hafif olduğu bildirildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
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