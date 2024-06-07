ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 8. kez İsrail’e gidecek

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:28

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:28

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bir kez daha İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen ziyaret İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana 8.ziyaret olacağı açıklandı.

Blinken’ın ziyareti, Hamas’ın, İsrail tarafından sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen hafta sunulan rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması önerisine vereceği yanıtı beklediği bir dönemde gerçekleşecek.