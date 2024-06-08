ABD’den F-16 alımında sona doğru

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Türkiye-ABD arasındaki sorunlu konu başlıklarından yeni F-16 savaş uçaklarının satışında ilerleme sürüyor. Türkiye’nin uzun süredir NATO kapısında beklettiği İsveç’e üyelik yolunu açması sonrası ABD’den jet satışına yeşil ışık yakıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki akşam Türkiye’nin F-16 alımı teklif ve kabul mektubu imzaladığını duyurdu. Satışın ayrıntıları açıklanmazken

23 milyar dolar değerinde olması beklenen teslimatın 40 adet yeni F-16 Blok 70, 79 adet de mevcut jetler için modernizasyon kitini içeriyor.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı alım sürecinin özü itibarıyla bittiğini ve bundan sonraki sürecin üretim, ödeme ve teslimat üzerinden seyredeceğini belirtti. Önceki gün gerçekleştirilen açıklamaların, “ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin F-16 alımına onay verdi” şeklinde yeni bir süreç gibi servis edilmesinin doğru olmadığını aktaran Küntay, belirsizliğini koruyan F-16’ların nerede üretileceği konusuna ilişkin ise “Tamamının Türkiye’de üretileceğini sanmıyorum” dedi.