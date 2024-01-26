ABD’de ‘Teksas’ tansiyonu yükseliyor: 25 eyalet valisinden ortak bildiri

Yayınlanma: 26.01.2024 - 23:58

Güncelleme: 26.01.2024 - 23:58

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Teksas’ta Meksika sınırına göçmen geçişini engellemek amacıyla konulan dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar vermesi üzerine gerginlik artmaya devam ediyor.

Teksas’ın eyalet valisi Greg Abbott, söz konusu kararın çıkmasının ardından, dikenli tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekeceğini söylemiş ve ‘yasadışı göç engellemek için’ kullanacaklarını açıklamıştı.

Tüm bunlarla beraber, ABD’nin 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi Teksas’ın ve eyalet valisi Greg Abbott ‘anayasal meşru müdafaa hakkını destekleyen’ ortak bir bildiriye imza attı.

Söz konusu metinde “Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda arkadaşımız Greg Abbott ve Teksas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz. Bunu kısmen Biden yönetiminin halihazırda yürürlükte olan göç yasalarını uygulamayı reddetmesi ve ülkemize yasadışı yollardan giren göçmenlerin Amerika genelinde kitlesel şartlı tahliyesine yasadışı bir şekilde izin vermesi nedeniyle yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Abbott’un böylece Cumhuriyetçi valilerden yalnızca birinin desteğini kazanamadığı görülüyor.

İmzalayan valiler şu şekilde:

Alabama Valisi Kay Ivey, Alaska Valisi Mike Dunleavy, Arkansas Valisi Sarah Sanders, Florida Valisi Ron DeSantis, Georgia Valisi Brian Kemp, Idaho Valisi Brad Little, Indiana Valisi Eric Holcomb, Louisiana Valisi Jeff Landry, Mississippi Valisi Tate Reeves, Missouri Valisi Mike Parson, Montana Valisi Greg Gianforte, Nebraska Valisi Jim Pillen, Nevada Valisi Joe Lombardo, New Hampshire Valisi Chris Sununu, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, Ohio Valisi Mike DeWine, Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Güney Karolina Valisi Henry McMaster, Güney Dakota Valisi Kristi Noem, Tennessee Valisi Bill Lee, Utah Valisi Spencer Cox, Virginia Valisi Glenn Youngkin, Batı Virginia Valisi Jim Justice, Wyoming Valisi Mark Gordon