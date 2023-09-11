Bursaspor’dan taraftar grubu Teksas'a yanıt!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 08:14

Güncelleme: 11.09.2023 - 08:14

Bursaspor Kulübü, taraftar grubu Teksas’ın yaptığı paylaşımın ardından stadyumun kapı isimleri ile alakalı olarak açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Bursaspor Taraftarı, stadyumumuzun kapılarına verilen isimlerle ilgili olarak, rahmetli şehidimiz Abdülkerim Bayraktar, rahmetli Fehmizat Bayraktar ve Onur Zerey’in isimleri ve fotoğrafları konusunda yönetim kurulumuzun herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Pazartesi günü eski haline döndürülmesi için girişimler başlatılacaktır. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzü kaos içine sürüklemeye çalışan kesimlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

"YÜZLEŞECEKLERİ SON BELLİDİR"

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'tan konuya ilişkin paylaşılan açıklamada, "Dün açtığı davalar ile şampiyon Başkanımız İbrahim Yazıcı'yı yargılatanlar ile, bugün önce kale arkasındaki Mehmet Güzelsöz silüetini, ardından da stadyum kapılarımızdan, şehidimiz Abdülkerim Bayraktar ve ebediyete uğurladığımız Fehmizat Bayraktar ile Onur Zerey isimlerini kaldırmaya yeltenenler aynı kişilerdir ve yüzleşecekleri son bellidir. Bizler varoldukça, sizler kahrolacaksınız" ifadeleri kullanılmıştı.