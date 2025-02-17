ABD’de uçak faciası: Havalanıp dakikalar içinde düştü!
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Atlanta'nın doğusundaki küçük bir havaalanından havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düştü.
Tek motorlu küçük uçağın düşmesi sonucunda, uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kazada ölenlerin kimliğini teyit etmeye çalışan yetkililer, uçağın havalanmasından sonra hiç iletişim kurmadığını da belirtti.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazanın nedenini soruşturuyor.
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