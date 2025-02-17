ABD’de uçak faciası: Havalanıp dakikalar içinde düştü!

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’de uçak faciası: Havalanıp dakikalar içinde düştü!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:23

Atlanta'nın doğusundaki küçük bir havaalanından havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düştü.

Tek motorlu küçük uçağın düşmesi sonucunda, uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin kimliğini teyit etmeye çalışan yetkililer, uçağın havalanmasından sonra hiç iletişim kurmadığını da belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazanın nedenini soruşturuyor.


Etiketler: #ABD #uçak

İlgili Haberler

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarından flaş görüşme

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarından flaş görüşme
ABD Başkan Yardımcısı açıkladı: Avrupa için en büyük tehdit ne?

ABD Başkan Yardımcısı açıkladı: Avrupa için en büyük tehdit ne?
Zelenski'den açık itiraf: ABD olmazsa Ukrayna yok olur

Zelenski'den açık itiraf: ABD olmazsa Ukrayna yok olur
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler