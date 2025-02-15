ABD Başkan Yardımcısı açıkladı: Avrupa için en büyük tehdit ne?

Yayınlanma: 15.02.2025 - 14:20

Güncelleme: 15.02.2025 - 14:20

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Avrupa'nın en büyük tehditle yabancı güçlerden ziyade içeriden karşı karşıya olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin, Rusya ve Ukrayna arasında makul bir çözüme ulaşma sorunuyla meşgul olduğunu ancak Avrupa'nın daha büyük sorunları olduğunu ifade eden Vance, “Avrupa'ya karşı en çok endişe duyduğum tehdit Rusya değil, Çin değil, başka bir dış aktör değil. Beni endişelendiren içeriden gelen tehdittir” dedi.

Vance, Romanya Anayasa Mahkemesi'nin Aralık 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur oylamasını dış müdahale olduğu gerekçesiyle iptal etme kararını televizyona çıkıp alkışlayan eski bir üst düzey Avrupa Birliği yetkilisinden söz etti.

Vance, kararın siyasi amaçlı olduğunu ve AB ülkesinde işler “planlandığı gibi gitmediği” için alındığını öne sürdü.

Vance ayrıca “Rusya ve Ukrayna arasında makul bir çözüme ulaşabileceğimize” olan inancını dile getirerek, “Önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın kendi savunmasını sağlamak için büyük bir adım atması önemlidir. Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm acil güçlükler arasında, kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.