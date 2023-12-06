ABD’de üniversiteye silahlı saldırı... Polisten 'Birden fazla kurban var' açıklaması!
Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi’nde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi’nde silahlı saldırı alarmı verildi.
"BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI
Polis tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin Beam Hall binasında "aktif bir silahlı saldırı" olarak nitelendirerek, öğrencileri salonu boşaltmaya ve güvenli bir alana sığınmaya çağırdı.
Polis, saldırıda “birden fazla kurbanın” olduğunu ve olaya müdahale edildiğini belirterek, "Lütfen bölgeden uzak durun” dedi.
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