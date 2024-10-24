ABD'deki başkanlık seçimi için şu ana kadar kullanılan erken oy sayısı açıklandı

ABD'de başkanlık seçimleri için halen devam eden erken oy kullanma sürecinde ülke genelinde 28 milyondan fazla seçmenin oylarını kullandığı bildirildi.

ABD'deki başkanlık seçimi için şu ana kadar kullanılan erken oy sayısı açıklandı
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 22:52

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, milyonlarca Amerikalı seçmen, posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme hakkını kullanmaya devam ediyor.

NBC News tarafından derlenen verilere göre, ABD genelinde erken oy kullanma hakkının bulunduğu eyaletlerde 24 Ekim'e kadar toplam 28,6 milyon kişi oy verdi.

Buna göre oy kullananların yaklaşık yüzde 43'ü Demokrat Partiye, yüzde 39'u ise Cumhuriyetçi Partiye kayıtlı seçmen.

Özellikle bu seçimlerde salıncak eyalet olarak tanımlanan Arizona, North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Nevada, Michigan ve Wisconsin'de seçmenlerin ne ölçüde sandığa gideceği büyük önem taşırken, bu eyaletlerde de erken oy kullanma işlemleri sürüyor.

Bu eyaletlerden North Carolina ve Georgia'da şimdiden seçmenlerin yaklaşık yüzde 25'inin erken oy verme sürecinde oylarını kullandıkları kaydedildi.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oyunu kullanmıştı.


Etiketler: #ABD #seçimler #Seçim

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