ABD'den kaçmıştı... Roman Polanski hakkındaki son cinsel istismar davası düşürüldü

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:06

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:06

ABD'den kaçan ünlü yönetmen Roman Polanski'ye karşı açılan cinsel istismar davalarından biri daha düştü. Polanski'nin avukatı Alexander Rufus-Isaacs, yaptığı açıklamada, 1973 yılında Los Angeles'ta gerçekleştiği iddia edilen cinsel istismarla ilgili açılan davanın, yaz aylarında taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya varılarak çözüldüğünü ve artık resmen reddedildiğini duyurdu.

Haziran 2023'te açılan davada, Polanski'nin Los Angeles'ta bir restoranda o dönem genç olan ve dosyalarda Jane Doe olarak anılan bir kızı yemeğe götürdüğü, ona tekila içirdiği ve sonrasında evine bıraktığı iddia edilmişti. Dava, Ağustos 2024'te Los Angeles'taki bir hukuk mahkemesinde görülmesi beklenirken, tarafların uzlaşması sonucu geri çekildi.

Polanski, kariyeri boyunca bir düzine kadın tarafından cinsel saldırı ve cinsel istismarla suçlandı. Ünlü yönetmen bu suçlamaları reddetmeye devam etti. Ancak en büyük skandal, 1977 yılında 13 yaşındaki Samantha Geimer'a cinsel istismarda bulunduğunu kabul etmesiyle patlak verdi. Polanski, bu itirafın ardından hapiste 42 gün kaldı ve daha ciddi suçlamalardan yargılanmamak için Fransa'ya kaçarak ABD'den uzaklaştı. Hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılsa da Polanski, hiçbir zaman ABD'ye iade edilmedi. Geimer, son yıllarda Polanski'ye yönelik suçlamaların düşürülmesi için birkaç kez talepte bulundu.