ABD'deki bir okul dolandırıldı: 600 bin doları zimmetine geçirdi
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki eski bir okul yönetici olan Katherine Paprocka, çalıştığı okuldan yaklaşık 600 bin doları zimmetine geçirerek yolsuzlukta bulunduğu bildirildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki eski bir okul yönetici olan Katherine Paprocka'nın, çalıştığı okuldan yaklaşık 600 bin doları zimmetine geçirdiği ve çalınan parayı tatil, mülk ve tüp bebek tedavileri satın almak için kullandığı bildirildi.
Montgomery Bölge Savcılığı, 36 yaşındaki Katherine Paprocka'nın Temmuz 2020'den Aralık 2021'e kadar East Norriton'daki Penn Christian Academy'de "üst düzey yönetici" olarak görev yaptığını söyledi.
Fox News'in aktardığına göre Yetkililer, Paprocka'nın adının her bir kredi için elektronik olarak imzalandığını ve Penn Christian Academy'nin "Kıdemli Yöneticisi ve Sahibi" veya "İcra Direktörü ve Sahibi" olarak listelendiğini söyledi.
Yetkililer, Paprocka'nın American Express kredi kartına 62.974,79 dolar ödeme yapıldığını öğrendi. Okul yönetim kurulu, bu harcamalar hakkında bilgi istediğinde Paprocka'nın sadece okulla ilgili yaklaşık 12 bin dolarlık harcama gönderdiği ifade edildi.
OKUL ÇALIŞANLARINI DA DOLANDIRDI
Bölge savcılığı, daha ileri soruşturmalarda Paprocka'nın okulu, çalışanlarını ve bordro/fatura şirketlerini 579.651,89 dolar dolandırdığını tespit etti.
İddiaya göre Paprocka, okulun çok sayıda çalışanının ve gönüllüsünün kimliklerini üstlendi, imzalarını taklit etti, maaş bordrosu fonu sağladı ve okula ait yüz binlerce doları kötüye kullandı.
Bölge savcılığı, "Paprocka yarım milyon dolardan fazla çalıntı fonu, Londra, New York ve Florida'ya aile tatillerinin yanı sıra kiralık mülk ödemeleri, araba kiralama, kıyafet alımları, restoran yemekleri, Amazon alımları ve tüp bebek tedavileri için yapılan ödemeler gibi diğer faaliyetler için kullandı" açıklamasında bulundu.
EYALET DIŞINA ÇIKMA YASAĞI KONULDU
Paprocka, "sahtecilik, aldatma yoluyla hırsızlık, dolandırıcılık" ve diğer ilgili suçlamalar da dahil olmak üzere bir dizi ağır suçla yargılandı.
Kefaleti 99 bin dolar olarak belirlenen Paprocka, hapisten serbest bırakılarak, pasaportunu mahkemeye teslim etmek zorunda kaldı ve eyalet dışına çıkması yasaklandı.
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