'Dolandırılmayın' diye demeç verdi, dolandırıcılıktan tutuklandı
Adana merkezli 33 ile düzenlenen operasyonda, devremülk sahiplerini arayıp daha yüksek fiyata satma vaadiyle 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 57 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devremülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları belirlendi. Bu tespitlerin ardından ekipler, Adana merkezli 33 ilde 3 Aralık’ta düzenlenen operasyonda 57 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kocaeli’de gözaltına alınan şüphelilerden Okan O.’nun, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı.
Şüpheli Okan O.’nun röportajda, “Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devremülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Okan O.’nun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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