ABD'deki katliamda şok detaylar: Kurbanları aileleri polislere yalvarmış

03 Haziran 2022 Cuma, 10:15

ABD'nin Teksas eyaletindeki okul katliamının kurbanlar toprağa verilirken ülkede tartışmalar devam ediyor. Görgü tanıkları, katliamın 40 dakika sürdüğünü söyleyerek olay yerine gelen polislerin müdahale etmek için beklediklerini, hiçbirşey yapmadıklarını iddia ettiler. Ayrıca Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin, saldırı devam ederken müzakerecinin saldırgana ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadıklarını söyledi.

"OLAY YERİNDE 40 POLİS VARDI"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, "Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar" ifadelerini kullandı

'ÇEVREDEKİLER POLİSLERE YALVARDI'

İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir görgü tanığı ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söylemişti.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin bir müzakerecinin silahlı saldırgan Salvador Ramos ile temasa geçmeye çalıştığını ancak bulabildiği her numarayı denediğini ancak saldırgana ulaşamadığını belirtti.

POLİSLER BEKLERKEN SALDIRGAN BARİKAT KURUYORDU

Daily Mail'de yer alan habere göre ise , Ramos'un odada yalnız olduğunu düşünen polisler beklerken, Ramos o esnada sınıfta barikat kuruyordu.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Uvalde Belediye Başkanı kimliği belirsiz bir 'müzakerecinin' saldırı sırasında genç silahlı adamla bağlantı kurmaya çalıştığını kabul ederken, çocuklar katliam sırasında çılgınca 911'i aradı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

SALDIRIDAN 15 DAKİKA ÖNCE DUYURMUŞ

Öte yandan Ramos'un yapacağı saldırıyla ilgili Facebook'ta paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Texas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un Facebook'ta yaptığı ilk paylaşımda 'Büyükannemi öldüreceğim' diye yazdığını açıklamıştı. Saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Abbott, Ramos'un yaptığı ikinci paylaşımda büyükannesini öldürdüğünü söylediğini, üçüncü paylaşımda ise bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyeceğini yazdığını aktarmıştı. Ramos'un Facebook'taki üçüncü paylaşımını silahlı saldırıdan yalnızca 15 dakika önce yaptığı belirtiliyor.

TANIMADIĞI BİR KADINA MESAJ ATMIŞ

Ramos'un saldırıdan saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı da ortaya çıkmıştı. Saldırgan kadına 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' diye mesaj atmış, kadının yanıtı ise yanıtı ise 'uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum' olmuştu.

ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Acı gerçeği uyanınca öğrenen adı açıklanmayan kadın mesajlaşmaya ait ekran görüntülerini Instagram hesabı üzerinden yayınlamış ve şu açıklamada bulunmuştu; 'Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum.'

Arkadaşları ve akrabaları ise saldırganın çocukken zorbalığa uğradığını açıklamıştı.