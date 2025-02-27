ABD'den, Avrupa'ya bir darbe daha: NATO'da çatlak derinleşiyor!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:47

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:47

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batı Avrupalı NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına yeterince katkı sağlamadığını belirterek, ABD vergi mükelleflerinin Avrupa'nın güvenliği için fatura ödemeye devam edemeyeceğini söyledi.

Rubio’nun açıklamaları, Almanya’da başbakanlık seçimleri kazanan Friedrich Merz’in, “Washington’un Avrupa güvenliğine yönelik kayıtsız kaldığını” öne sürmesine yanıt olarak geldi.

“NATO tehlikede değil, NATO’yu tehlikeye atan şey ordularına yatırım yapmayan müttefiklerdir” diyen Rubio, zengin Batı Avrupa ülkelerinin ulusal güvenliklerine yeterince bütçe ayırmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinin savunma harcamalarının GSYH’nin %5’ine çıkarılması gerektiğini savunarak, üyelerin ödemelerini yapmamaları halinde NATO’dan ayrılmayı düşünebileceğini söyledi.

Dünya Bankası verilerine göre, ABD GSYH’sinin %3,4’ünü savunmaya harcarken, Avrupa’daki NATO üyelerinin ortalama harcaması sadece %1,9 seviyesinde kalıyor.

S&P Global tahminlerine göre, Trump’ın önerdiği %5’lik askeri harcama hedefi, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin bütçe açıklarını ciddi şekilde artıracak.