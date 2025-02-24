NATO'dan Merz’e tebrik: Liderliğiniz kilit rol oynayacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'daki genel seçimde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'i tebrik etti.

NATO'dan Merz’e tebrik: Liderliğiniz kilit rol oynayacak
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AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 08:29

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda Merz'i seçimlerdeki "zaferinden" dolayı kutladı.

Yeni kurulacak Almanya hükümeti ile işbirliği mesajı veren Rutte, "Ortak güvenliğimiz için bu kritik anda sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Avrupa'nın savunma harcamaları konusunda adım atması hayati önem taşımaktadır ve sizin liderliğiniz kilit rol oynayacaktır" ifadesini kullandı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara dayalı yayınladığı verilere göre, CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28,6'sını alarak birinci sırada bulunuyor.


Etiketler: #NATO #Almanya

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