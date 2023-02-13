ABD'den BM'ye Suriye çağrısı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:47

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:47

ABD, geçen hafta meydana gelen büyük depremin ardından Suriye'nin kuzeyine Türkiye üzerinden daha fazla yardım yollanmasına izin vermesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne "derhal oylama yapması" çağrısında bulundu.

BM, 2014 yılından bu yana ancak Güvenlik Konseyi'nin izni ile Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki milyonlarca insana yardım gönderebiliyordu. Şu anda Türkiye-Suriye sınırında yalnızca bir sınır kapısı yardım için kullanılabiliyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Şu anda, her saat önemli.(Depremden) etkilenen bölgelerdeki insanlar bizim vereceğimiz yardıma ihtiyaç duyuyor" dedi.

Thomas-Greenfield, "Onları yüzüstü bırakamayız. BM'nin insani yardımların başka sınır kapılarından da ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısını bir karar olarak derhal oylamalıyız. Hızlı ve azimli hareket etmeliyiz" dedi.

Şu anda Türkiye'de olan ve Suriye'yi de ziyaret etmesi beklenen BM insani yardım sorumlusu Martin Griffiths, yardımların iki sınır kapısından daha ulaştırılmasına izin vermesi için Güvenlik Konseyi'ne talepte bulunacağını ve izin verilmesi için "çok net insani gerekçeler" olduğunu belirteceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de daha fazla erişim çağrısında bulunmuştu.