İngiliz bakan, Suriye'deki durumun "çok daha gergin" olduğunu söyledi

İngiltere Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Suriye'de durumun "çok daha gergin" olduğunu savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:16
İngiliz bakan, Suriye'deki durumun
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İngiltere Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Suriye'ye insani yardımın tedarikinin "zor" olduğunu söyledi.

Andrew Mitchell, Türkiye'de "iyi bir organizasyon" olduğunu ve İngiltere'nin derhal "birinci sınıf ekipman" ile 77 arama ve kurtarma uzmanı gönderdiğini dile getirdi.

Sky News'e konuşan Mitchell, Suriye'ye yapılan yardımlar konusunda uluslararası toplumun "çok daha gergin" olduğunu aktardı.

Mitchell, "BM için açık olan tek geçitten geçebildik ama o geçit de depremde ağır hasar gördü. Rusya'nın vetosu nedeniyle BM, Türkiye'den Suriye'ye açılan diğer üç geçidi kullanamıyor, dolayısıyla asıl sorun Suriye'de" ifadelerini kullandı.


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