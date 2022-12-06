ABD'den Çin açıklaması: Rekabet halindeyiz, çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz

06 Aralık 2022 Salı, 11:33

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, The Wall Street Journal (WSJ) CEO buluşması konferansında açıklamalarda bulundu.

Anthony Blinken, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda bir uluslararası mahkeme taslağı oluşturulmasının "masada" olduğunu söyledi.

Blinken, "Olan bitenle ilgili hesap verebilirliğin olması çok önemli. Bilgi toplanması önemlidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin ile "gergin" bir rekabet içinde olduğunu belirten Blinken, "Gergin bir rekabet içindeyiz. Bunun bir çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz" dedi.

Blinken, ABD'nin Çin ile ortak konularda iş birliği yapmanın yollarını bulmanın önemli olduğunu düşündüğünü aktardı.

"SAVAŞ, MÜZAKERELERLE SONA ERECEK"

ABD'nin, Ukrayna'da olası barış görüşmelerinin adil ve kalıcı bir barış getirmesini istediğini ifade eden Blinken, "Ukrayna'daki savaş, kesinlikle diplomasi ve müzakerelerle sona erecektir. Ancak, adil ve kalıcı bir barış görmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Blinken, ABD'nin Ukrayna konusunda "yapmacık" bir barıştan kaçınmak istediğini belirtti.