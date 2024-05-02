ABD'den Çin'e yaptırım: Onlarca şirket hedef alındı

ABD'nin, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına 31 Çinli şirketi daha dahil ettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:08
ABD'den Çin'e yaptırım: Onlarca şirket hedef alındı
Abone Ol google-news

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicolas Burns, sosyal medya platformu X'teki hesabında yaptığı paylaşımda, Çin merkezli 31 şirketin yaptırımlara dahil edildiğini belirtti.

Bu şirketlere "Rusya'ya, savunma sanayisinin temelini oluşturan kritik teknolojileri sağladıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulandığını vurgulayan Burns, "Bu satışların durdurulmaması halinde tedbir alacağımız konusunda Çin'i uyarmıştık" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara ilişkin açıklamasında, listeye alınan Çinli şirketlerin havacılık, uzay ve imalat donanımlarında askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin geliştirilmesi ve Rusya'ya tedarikinde rolü olduğunu ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanlığı, Çin ana karasında kayıtlı Wuhan Global Sensor Technology ve Wuhan Tongsheng Technology şirketlerini, Rusya'ya kızıl ötesi dedektörler gibi askeri amaçlı optik ürünleri ve sensörler sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Tulun International Holding, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurduğu insansız hava araçlarında kullanılan Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemlerini (GNSS) sattığı gerekçesiyle listeye dahil edildi.

Çin ana karasında kayıtlı Şıncın merkezli Juhang Aviation şirketi, dronlarda kullanılan pervane, sinyal bozucu, sensor ve motor gibi donanımları transfer ettiği iddiasıyla listeye girdi.

Hong Kong'da kayıtlı gemicilik şirketi CFU Shipping Company, Rusya'nın Arctic LNG 2 Terminali geliştirmesi için sevkiyatlar yaptığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

ABD, daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yılı öncesinde 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi yaptırım listesine almış, 8 Çinli şirkete ise ihracat kısıtlamaları getirmişti.


ABD haberleri Çin haberleri

İlgili Haberler

Listede yer alacağı iddia edilmişti: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek yanıtı!

Listede yer alacağı iddia edilmişti: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek yanıtı!
İran'dan ABD ile İngiltere'deki kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı

İran'dan ABD ile İngiltere'deki kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı
ABD polisi yine gündemde: Ortaokul öğrencisi öldürüldü!

ABD polisi yine gündemde: Ortaokul öğrencisi öldürüldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!
Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”

Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”
Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!

Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!
Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz

Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz
MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek

MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek
Eşini yakın arkadaşı ve yengesiyle aldattı: Mahkeme affetmedi!

Eşini yakın arkadaşı ve yengesiyle aldattı: Mahkeme affetmedi!
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'

Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'
4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı