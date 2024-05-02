Listede yer alacağı iddia edilmişti: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek yanıtı!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:46

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:46

Galatasaray'da 25 Mayıs'taki seçim öncesinde Dursun Özbek'in listesine gireceği iddia edilen eski yönetici Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübe yönetici olarak döneceği konuşulan Abdurrahim Albayrak, bu iddialar üzerine ilk kez konuştu.

Abdurrahim Albayrak



"BENİM BİR BEKLENTİM YOK"

Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim isteğim Dursun Başkanın devam etmesi. Benim başka düşüncem ya da başka beklentim olamaz!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Kulübü yönetiminde bulunduğu 8 farklı sezonun 6 sezonunda sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır.