Listede yer alacağı iddia edilmişti: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek yanıtı!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa yeniden aday olan Dursun Özbek'in listesinde yer alacağı iddia edilmişti. Albayrak, iddialara ilişkin basın mensuplarına konuştu.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:46
Listede yer alacağı iddia edilmişti: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek yanıtı!
Abone Ol google-news

Galatasaray'da 25 Mayıs'taki seçim öncesinde Dursun Özbek'in listesine gireceği iddia edilen eski yönetici Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübe yönetici olarak döneceği konuşulan Abdurrahim Albayrak, bu iddialar üzerine ilk kez konuştu.

Abdurrahim Albayrak

"BENİM BİR BEKLENTİM YOK"

Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim isteğim Dursun Başkanın devam etmesi. Benim başka düşüncem ya da başka beklentim olamaz!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Kulübü yönetiminde bulunduğu 8 farklı sezonun 6 sezonunda sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır.


Abdurrahim Albayrak haberleri dursun özbek haberleri galatasaray haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Listesini sır gibi saklıyor: Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip!

Listesini sır gibi saklıyor: Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip!
Adı birçok kulüple anılıyordu: Galatasaraylı yıldızın bonservis bedeli belli oldu!

Adı birçok kulüple anılıyordu: Galatasaraylı yıldızın bonservis bedeli belli oldu!
ENKA'yı mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!

ENKA'yı mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Futbolda 'yasa dışı bahis' soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Futbolda 'yasa dışı bahis' soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı
Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış

Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış
Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!

Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!
4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı
Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'

Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!
Eser Yenenler de katıldı: Berfu Yenenler ve Seda Bakan'ın 'baby shower' tartışması büyüyor

Eser Yenenler de katıldı: Berfu Yenenler ve Seda Bakan'ın 'baby shower' tartışması büyüyor
Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz

Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz