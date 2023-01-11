ABD'den Covid-19 kararı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Covid-19 nedeniyle halk sağlığı acil durumunu nisana kadar uzatma kararı aldı.
ABD Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumunu, nisana ayına kadar uzattıklarını duyurdu. Açıklama, ABD Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Söz konusu acil durumun sona ermesine 1 hafta kala yeniden uzatılması ile milyonlarda ABD’li, test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişmeye devam edecek.
Öte yandan Ocak 2020’den bu yana devam eden acil durum 3 ayda bir yenileniyor.
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