ABD'den Hint-Pasifik adımı: Askeri kapasitesini artıracak

Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:36

Güncelleme: 12.06.2023 - 16:36

ABD Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Linda Fagan, ülkesinin geleceği için önemli olarak gördüğü bölgede ulusal sahil güvenlik kapasitelerini arttıracaklarını ve Güneydoğu Asya ve Okyanusya'daki askeri faaliyetlerini geliştirmeyi planlayan Japonya ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Fagan, bölgeyi "özgür ve şeffaf" kılmak amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığının rolünün genişletilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu söyleyerek, "uzun süredir devam eden operasyonel mevcudiyetin ek sahil güvenlik devriyeler ve konuşlandırılabilir kuvvetlerle süreceği" mesajını verdi.

Bu doğrultuda, Virginia eyaletinde bulunan bir sahil güvenlik teknesi Harriet Lane'in Aralık ayında bölgeye konuşlandırılacağını aktardı.

EK SAHİL GÜVENLİK TEKNELERİ İÇİN İZİN TALEBİ

Amiral Fagan, ülkesinin güvenlik işbirlikleri ile insani yardım ve kapasite geliştirme faaliyetleri için Güneydoğu Asya ve Okyanusya'ya kaynak aktaracağını kaydetti.

Bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklarla hiçbir ülke veya kurumun tek başına başa çıkamayacağının altını çizen Fagan, Kongre'den 2024 mali bütçesinde bölgeye 4 ek acil müdahale teknesi alınması için izin talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Fagan, ayrıca, ülkesinin, Japonya, Avustralya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle işbirliğini arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

ABD'nin Hint-Pasifik’teki askeri kapasitesini güçlendirme kararının, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki bölgesel anlaşmazlıklarda üstünlük kurmak amacıyla benimsediği "gri bölge stratejisine" cevap olduğuna inanılıyor.

Çin, söz konusu stratejiyle askeri çatışmaya girmeden bölgedeki kontrolünü kademeli olarak arttırmayı hedefliyor.