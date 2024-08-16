ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2024 Cuma, 15:21
ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

İktidarın 'yüksek faiz düşük kur' politikasıyla birlikte dolar/TL'de yatay seyir devam ediyor.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

Yılbaşından bu yana sadece yüzde 14 değer kazan dolar/TL, bugün itibarıyla 33,70 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan'ın da dolar/TL kuru için 2025 yıl sonu tahmini belli oldu. 

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

CNBC-e'nin aktardığı habere göre, J.P. Morgan, 2025 yıl sonu dolar tahminini 41,86'ya düşürdü.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

Banka bir önceki raporunda, Haziran 2025'teki dolar/TL beklentisi 42,82 seviyesindeydi.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

Diğer uluslararası bankaların dolar/TL kuruna ilişkin beklentileri ise şöyle:

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

HSBC, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirledi.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak açıkladı.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

Almanya'nin en büyük bankalarından Deutsche Bank, yıl sonu dolar kuru tahminini 37,0 olarak belirledi.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

Fransa merkezli bankacılık sektörünün önemli oyuncularından BNP Paribas, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

Almanya'nin önde gelen bankalarından Commerzbank, yıl sonu dolar kuru tahminini 35,0 olarak açıkladı.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

ABD merkezli yatırım bankası MorganStanley, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.

ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!

ABD'nin büyük bankalarindan Wells Fargo, yıl sonu dolar kuru tahminini 32,5 olarak açıkladı.

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