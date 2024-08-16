ABD'li bankadan çarpıcı tahmin: İşte yabancıların dolar/TL beklentisi!
İktidarın 'yüksek faiz düşük kur' politikasıyla birlikte dolar/TL'de yatay seyir devam ediyor.
Yılbaşından bu yana sadece yüzde 14 değer kazan dolar/TL, bugün itibarıyla 33,70 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan'ın da dolar/TL kuru için 2025 yıl sonu tahmini belli oldu.
CNBC-e'nin aktardığı habere göre, J.P. Morgan, 2025 yıl sonu dolar tahminini 41,86'ya düşürdü.
Banka bir önceki raporunda, Haziran 2025'teki dolar/TL beklentisi 42,82 seviyesindeydi.
Diğer uluslararası bankaların dolar/TL kuruna ilişkin beklentileri ise şöyle:
HSBC, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak açıkladı.
Almanya'nin en büyük bankalarından Deutsche Bank, yıl sonu dolar kuru tahminini 37,0 olarak belirledi.
Fransa merkezli bankacılık sektörünün önemli oyuncularından BNP Paribas, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.
Almanya'nin önde gelen bankalarından Commerzbank, yıl sonu dolar kuru tahminini 35,0 olarak açıkladı.
ABD merkezli yatırım bankası MorganStanley, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.
ABD'nin büyük bankalarindan Wells Fargo, yıl sonu dolar kuru tahminini 32,5 olarak açıkladı.
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