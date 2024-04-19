ABD'den İsrail saldırısı açıklaması: ‘Biz bir müdahelede bulunmadık’
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Cuma günü İran'a yönelik bir saldırısı hakkındaki haberleri doğrulamaktan kaçınarak Washington'un herhangi bir saldırıda yer almadığını ve bölgedeki gerilimi azaltmaya kararlı olduklarını söyledi.
Blinken, İtalya'nın güneyindeki Capri adasında G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD'nin herhangi bir saldırı operasyonuna dahil olmadığını söylemek dışında bu konuda konuşmayacağım" dedi.
Blinken, "Bizim tek odağımız, açıklamalarımızda ve çalışmalarımızda da görüldüğü üzere ‘gerilimi düşürmek ve olası çatışmalardan uzak durmak’ olacak" ifadelerini kullandı.
ABD'li üst düzey diplomat, basın toplantısında kendisine konu hakkında birkaç kez daha soru sorulduğunda kelimesi kelimesine aynı yanıtı tekrarladı.
Blinken'den dakikalar önce ayrı bir basın toplantısı düzenleyen İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin "son dakikada bilgilendirildiğini" söyledi ancak ayrıntı vermedi.
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