İsrail-İran gerginliği: Havayolları uçuş rotalarını değiştirdi

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından, Cuma günü havayolu şirketleri İran üzerindeki uçuş rotalarını değiştirdi, bazı uçuşları iptal etti, diğerlerini alternatif havaalanlarına yönlendirdi veya uçakları kalkış noktalarına geri gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:51
İsrail-İran gerginliği: Havayolları uçuş rotalarını değiştirdi
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FlightRadar24'ün haberine göre İran, saldırının ardından Tahran, Şiraz ve İsfahan'daki havaalanlarını kapattı ve hava sahasının batı kısmındaki uçuşları geçici olarak serbest bıraktı. TSİ 04.45 itibariyle havalimanları ve hava sahası yeniden açıldı ve ABD Federal Havacılık İdaresi kapatma bildirimlerini veri tabanından kaldırdı.

Flydubai, yeniden açılmadan önce Cuma günü İran'a yapacağı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca daha önceki uçuşlarından birinin Dubai'ye geri dönmek zorunda kaldığını kaydetti. Benzer şekilde, Flightradar24 verilerine göre, Roma'dan Tahran'a giden bir Iran Air uçuşu da Ankara'ya yönlendirildi.

Alman Lufthansa Tel Aviv ve Erbil'e olan tüm uçuşlarını Cumartesi gününe kadar iptal etti ve bu süre zarfında Irak hava sahasından kaçınmayı tercih etti. Emirates, Flydubai, Türk Hava Yolları, Wizz Air Abu Dhabi ve Belavia, Cuma günü erken saatlerde gerçekleşen saldırıdan kısa bir süre sonra İran hava sahasının açık kalan bölümlerini kullanmaya devam etti.

Flydubai'den yapılan açıklamada, "Durumu yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlara danışarak uçuş yollarımızı gerektiği şekilde ayarlayacağız" denildi.

İRAN HAVA SAHASINDAN KAÇINIYORLAR

İsrail saldırısı öncesinde, özellikle İran'ın İsrail'e yönelik son füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından, pek çok Batılı ve Asyalı havayolu İran'dan ve hava sahasından kaçınmaya başlamıştı. Lufthansa, devam eden güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Tahran'a uçuşlarını askıya alma kararını ay sonuna kadar uzattı.

Cumartesi günü Avustralya'nın Qantas Havayolları, Orta Doğu'ya ilişkin endişeler nedeniyle Perth ve Londra arasındaki uçuşları yeniden düzenlediğini ve İran hava sahasını atlamak için Singapur'da bir yakıt molası vereceğini duyurdu. Tayvanlı China Airlines durumu izlemeye devam ettiğini ve ABD FAA ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı'nın tavsiyelerine uygun rotalar planladığını belirtti. Reuters'ın haberine göre Tayvanlı EVA Air zaten İran hava sahasından kaçınıyordu.

İran'a uçuş gerçekleştirmeyen Etihad Havayolları, "operasyonlarının güvenliğini sağlamak için güvenlik ve hava sahası güncellemelerini sürekli olarak izlediğini" vurguladı.


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