BM'den İsrail ile İran'a çağrı: Tansiyonu düşürün

Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim karşısında tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:55
BM'den İsrail ile İran'a çağrı: Tansiyonu düşürün
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Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemdeki İsrail-İran gerilimine işaret eden Laurence, tüm taraflara tansiyonu düşürmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Laurence, "Üçüncü ülkeleri, özellikle nüfuz sahibi olanları, zaten son derece istikrarsız olan durumun daha fazla kötüleşmemesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Orta Doğu'da yaşanan bu gerilimin, artmasıyla daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini kaydeden Laurence, bu hususta potansiyel olarak insan haklarıyla ilgili yaşanabilecek olumsuz sonuçlar karşısında derin endişe duyduklarını belirtti.

AA muhabirinin, "İsrail'in, Gazze'nin Refah şehrine saldırı planladığı biliniyor. İsrailli ve ABD'li yetkililer, bu saldırının olasılığını görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre yetkililer, 'Hamas'ın Refah'ta yenilgiye uğratılması' konusunda mutabakata vardı. Bu konuda bilginiz var mı? İsrail'in bu saldırı girişimini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine Laurence, bu noktada sadece "gerilimin düşürülmesi" çağrısında bulunabileceğini söyledi.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazmıştı.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.


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