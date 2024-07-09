Hizbullah, İsrail ordusuna ait üslerin yer aldığı İHA görüntüleri yayımladı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:41

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:41

Daha önce Hayfa'daki askeri üs, liman, elektrik santrallerinin havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Lübnan Hizbullahı, Telegram hesabında İsrail ordusuna ait üs ve mevzilerin yeni görüntülerine yer verdi.

Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait işgal altındaki Golan Tepeleri ve kuzeydeki diğer noktalarda bulunan askeri üsler, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri ve stratejik askeri noktalar görülüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan askeri kaynaklar, videoların yaklaşık iki ay önce kaydedildiğini değerlendirdiklerini aktardı.

Hizbullah, 18 Haziran'da İsrail’in Hayfa kenti ve limanı ile kuzey bölgelerinin semalarına sızan İHA'nın çektiği görüntülere ilişkin bir video kaydı paylaşmıştı.

Video kaydında, İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer almıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 365'e yükselmişti.