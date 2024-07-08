İsrail'de koalisyon bölündü, ana muhalefet lideri hükümeti savundu

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:23

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:23

Bezalel Smotrich, Başbakan Netanyahu'nun iktidar koalisyonunun bir parçası olan liderliğini yaptığı partinin toplantısında "Bu anlaşma, İsrail'in yenilgisi ve aşağılanmasıdır. Sayın Başbakan, bu mutlak bir zafer değildir. Bu tam bir başarısızlık. Hamas'a teslimiyet anlaşmasının bir parçası olmayacağız" açıklamalarında bulundu.

MUHALEFET ARKA ÇIKTI

İsrail'in en büyük muhalefet partisinin başkanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, iktidardaki koalisyon üyelerinin ateşkes anlaşması konusunda istifa etmesi halinde Başbakan Netanyahu'yu görevde tutmak için parlamentoda destek vereceğini söyledi.

Netanyahu, yetkililere Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile müzakerelere devam etme yetkisi verdi.

Koalisyondaki bazı aşırı sağcı ortaklar, İsrail Hamas'ı ortadan kaldırmadan ve rehineleri serbest bırakmadan savaş sona ererse istifa edeceklerini ve bunun Netanyahu hükümetini düşüreceğini söyledi.

”EN ÖNEMLİ ŞEY, REHİNELERİ EVE GETİRMEK”

Yesh Atid partisinin lideri Yair Lapid, parlamento grubunun bir toplantısında şunları söyledi:

"Masada bir rehine anlaşması var. Netanyahu'nun rehine anlaşması ile başbakan olarak görevine devam etmesi arasında bir seçim yapmak zorunda olduğu doğru değil. Bırakın anlaşmayı yapsın. Ona bir güvenlik ağı sözü verdim ve bu sözü tutacağım. En önemli şey, rehineleri eve getirmek.”

Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan ve ateşkes anlaşmasına en sert şekilde karşı çıkan iki aşırı sağcı parti İsrail parlamentosunda toplam 13 sandalyeye sahipken Lapid'in partisi 24 sandalyeye sahip.