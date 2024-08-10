ABD'den İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardım!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e Amerikan silahları ve askeri ekipman alımında kullanılmak üzere 3,5 milyar dolar yardım sağlanacağını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:19
ABD'den İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardım!
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, cuma günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerikan hükümetinin İsrail için milyarlarca dolarlık dış askeri yardım finansmanını serbest bırakacağı konusunda ABD Kongresi’ne bildirim yapıldığını duyurdu. 

ABD medyası, söz konusu yardımın ABD Kongresi’nin nisan ayında onay verdiği 14 milyar dolarlık askeri yardım paketi çerçevesinde sağlanacağını duyurdu.

Askeri finansal yardımın, ilgili yardım paketinin ABD Kongresi tarafından kabul edilmesinden aylar sonra, Ortadoğu’da gerginliğin tırmandığı ve İsrail’in İran ve Hizbullah’tan bir saldırı beklentisi içerisinde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti. 

NE OLMUŞTU?

ABD, 8 Ağustos tarihinde de İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle İsrail’in savunmasına katkı sağlamak amacıyla bölgeye 22 adet F-22 Raptor savaş uçağı gönderdiğini duyurmuştu. 

Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre İsrail’in askeri saldırıları sonucu 7 Ekim’den bu yana Gazze’de çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 40 bin Filistinli hayatını kaybetti ve Gazze nüfusunun neredeyse tamamını oluşturan yaklaşık 2,3 milyon kişi yerlerinden edildi. 


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