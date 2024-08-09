Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:47
Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi
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Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, yasa dışı Manara, ve Kiryat Şmona yerleşim birimlerinde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaların onlarca katyuşa roketleri, uygun silahlar ve güdümlü füzelerle vurulduğu ifade edildi.

İHA'LARLA SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hizbullah'ın bir başka açıklamasında, Liman askeri kışlasındaki Batı Tugayı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.


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