Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenledi
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, yasa dışı Manara, ve Kiryat Şmona yerleşim birimlerinde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaların onlarca katyuşa roketleri, uygun silahlar ve güdümlü füzelerle vurulduğu ifade edildi.
İHA'LARLA SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hizbullah'ın bir başka açıklamasında, Liman askeri kışlasındaki Batı Tugayı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkunç kaza...
- Ev satın alırken nasıl dolandırıldılar
- Türkiye'de erişime engellenen Instagram'a yeni özellik
- CHP’de neler oluyor?
- OnlyFans modeli olimpiyat madalyası kazandı!
- Mahkeme kararını verdi
- FETÖ övgüsüne tepki yağdı
- ‘Hesaplaşalım, hodri meydan’
- Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama!
- Instagram kapandı, sanal satışlar adres değiştirdi