İsrail Savunma Bakanı anlaşmaya varılması gerektiğini söylemişti: Macron’dan ateşkes müzakerelerine tam destek

Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:30

Güncelleme: 09.08.2024 - 17:30

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas’ı 15 Ağustos’ta Doha veya Kahire’de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunarak ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istedi.

Müzakere çağrısına bir destek de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldi. Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’deki savaş bitmek zorunda. Bu herkes için net olmak zorunda. Gazze halkı için, rehineler için ve bugün tehlikede olan bölgenin istikrarı için elzem. Fransa’dan ABD, Mısır ve Katarlı müzakerecilere tam destek” ifadelerini kullandı.

GALLANT: “HIZLA ANLAŞMAYA VARILMALI”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hızla anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gallant, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede müzakerelerin "aciliyeti" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ateşkes çağrısına katıldı. Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AB, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının gecikmeksizin sonuçlandırılması çağrısında Mısır, Katar ve ABD’ye katılıyor. Müzakerecilere, dayanılmaz acı döngüsüne son vermek üzere yürüttükleri arabuluculuk faaliyetlerine tam desteğimizi yineliyoruz. Anlaşma aynı zamanda bölgesel gerilimin azaltılmasının da önünü açacaktır” dedi.