ABD'den kritik F-35 açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin F-35 alıp alamayacağı hakkında "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var" dedi.
ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum. Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu" yanıtını verdi.
"TÜRKİYE PROGRAMA DAHİL DEĞİL"
Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok" değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- Yazıcıoğlu'na gelen bir çuval kaset
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı