ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: 'Bu savaşa verdiği destekten...'

ABD, Kuzey Kore'yi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına verdiği destekten sorumlu tutmayı sürdüreceğini yineledi.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:46
ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: 'Bu savaşa verdiği destekten...'
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, Rusya'yı Ukrayna'daki eylemlerinden ve Kuzey Kore'yi de "bu savaşa verdiği destekten" dolayı sorumlu tutmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin "gönderdiği silahların savaş alanında kullanılmasına" işaret eden Miller, "Kuzey Kore'nin bu savaşı desteklemesinin Ukrayna üzerindeki etkisini çoktan gördük" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtirken "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.


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