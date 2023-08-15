ABD'den Nijer açıklaması: Umutsuzluğa düşürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki askeri yönetimin, görevden uzaklaştırdığı Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un "vatana ihanetten yargılayacağı" haberiyle "umutsuzluğa düştüklerini" belirtti.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 08:00
ABD'den Nijer açıklaması: Umutsuzluğa düşürdü
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, "Başkan Bazoum'un haksız yere tutuklanmasının bir adım daha ileri gittiğine dair haberler bizi inanılmaz derecede umutsuzluğa düşürdü" dedi.

Yargılama kararının "bu krizin barışçıl çözümüne katkıda bulunmayacağını" belirten Patel, "Bu eylem tamamen mesnetsiz, haksız ve samimiyetsizdir" ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'deki duruma askeri müdahalesi sorusuna ise bunun "son çare olması gerektiği" konusunda ABD'nin ECOWAS ile hemfikir olduğunu ifade etti.

Patel ayrıca, ABD'nin Afrika birliğinin bu süreçte ortaya koyduğu liderlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ECOWAS ile krizin çözümü için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Bazum'un serbest bırakılması için "baskıyı sürdürmenin" gereğini vurguladığı bilgisini paylaşmıştı.


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