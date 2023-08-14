Nijer'de cunta, Cumhurbaşkanı Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılayacak
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u "vatana ihanetten" yargılamak istediğini duyurdu.
Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane tarafından okunan bildiride, Bazum'un "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılanmasının istendiği kaydedildi.
Bildiride, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır" ifadesi kullanıldı.
Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin "geçiş hükümeti" hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.
Bildiride, uluslararası toplumun bazı unsurlarının da "devrik hükümet yetkilileriyle" dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizliğe işaret edildi.
DARBE GİRİŞİMİ
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 9 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Alman hükümeti araya girdi
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Soruşturulan isme koltuk!
- Bodrum açıklarında deprem!
- Annesi ve anneannesini öldüren hakkında yeni gelişme!