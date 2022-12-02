ABD'den Rusya'ya diplomasi çağrısı: Savaşı bitirmek Moskova'nın elinde

02 Aralık 2022 Cuma, 13:52

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin France 2 kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Anthony Blinken, Ukrayna'daki çatışmadan çıkmanın bir yolu olduğunu belirterek, bunun Rusya'nın adımlarına bağlı olduğunu söyledi.

Blinken, "Savaştan bir çıkış yolu var, ancak bu tamamen Moskova'da alınan kararlara, Başkan Putin'in kararlarına bağlı" dedi.

Rusya'nın "ciddi" olması halinde Moskova ve Kiev arasında diyaloğun mümkün olduğunu kaydeden Blinken, "Eğer Başkan Putin'de ciddi bir diplomasi ve diyalog arzusu görseydik, ama şu ana kadar tam tersini yapıyor... Eğer Rusya'nın ciddi bir tutumu varsa, diyalog her zaman mümkündür" diye konuştu.

Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin diplomatik bir çözüm arayışında olduğunu belirterek, "Başkan Zelenski, barışçıl bir çözüm için kendi planını sundu. Her şey Putin'e bağlı" ifadelerini kullandı.