ABD'den Rusya'ya diplomasi çağrısı: Savaşı bitirmek Moskova'nın elinde
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin Rusya'nın kararlarına bağlı olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin France 2 kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Anthony Blinken, Ukrayna'daki çatışmadan çıkmanın bir yolu olduğunu belirterek, bunun Rusya'nın adımlarına bağlı olduğunu söyledi.
Blinken, "Savaştan bir çıkış yolu var, ancak bu tamamen Moskova'da alınan kararlara, Başkan Putin'in kararlarına bağlı" dedi.
Rusya'nın "ciddi" olması halinde Moskova ve Kiev arasında diyaloğun mümkün olduğunu kaydeden Blinken, "Eğer Başkan Putin'de ciddi bir diplomasi ve diyalog arzusu görseydik, ama şu ana kadar tam tersini yapıyor... Eğer Rusya'nın ciddi bir tutumu varsa, diyalog her zaman mümkündür" diye konuştu.
Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin diplomatik bir çözüm arayışında olduğunu belirterek, "Başkan Zelenski, barışçıl bir çözüm için kendi planını sundu. Her şey Putin'e bağlı" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- 'Aday konuşmayın'
- Düşüşe geçtiler
- Asgari ücrette takvim belli oldu
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı