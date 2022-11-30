NATO'dan Ukrayna'ya üyelik şartı: Savaşı kaybederse mümkün değil

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:47

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bükreş'te gerçekleştirilen NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından konuştu.

Jens Stoltenberg, NATO'nun şu anda en önemli görevinin "Ukrayna'nın ittifaka katılımını tartışmak yerine zaferini sağlamak olduğuna" çalıştığını, aksi takdirde "hiçbir şeye katılamayacağını" söyledi.

Stoltenberg, "Şu anda en acil görev, Ukrayna'nın Avrupa'da demokratik ve egemen bir ülke olarak kazanması için her şeyi yapmaktır. Ukrayna egemen bir ülke olarak kazanmazsa, üyelik konusu masada olmayacaktır" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna için NATO'da "hiçbir şey" ile "tam üyelik" arasında çok şey olabileceğini vurguladı.

Stoltenberg, "Hiçbir şey" ile "tam üyelik" arasında çok fark olduğunu anlamalıyız. Ukrayna ile iş birliğimizi siyasi ve pratik anlamda geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda en önemli şey Ukrayna'nın kazanmasıdır" diye konuştu.