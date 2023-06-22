ABD'den Rusya'ya suçlama: Pilotlarını riskli hareketler yapmaya teşvik ediyor
ABD Hava Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Alexus Grynkewich, Rus hava kuvvetlerini, pilotlarını Suriye'de kaza ve hatta çatışma riskini arttıracak hareketler yapmaya teşvik etmekle suçladı.
ABD Hava Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Alexus Grynkewich, basın mensuplarına verdiği sanal brifingde, Rus jetlerinin Suriye'deki çatışmasızlık protokollerini günde birkaç kez ihlal ederek ABD güçlerini riske atmaya devam ettiğini söyledi.
Daha önce yapılan uyarılara rağmen Rusya’nın saldırganlığının daha da kötüleştiğini savunan Grynkewich, cephane yüklü Rus jetlerinin bazen tek bir günde üç dört defa hava sahası ihlallerine tanık olduklarını aktardı.
Grynkewich, "Daha bu sabah Suriye saatiyle erken bir vakitte Rus uçağının hava sahamıza girdiği örneği yaşadık. Bu örnekler dün de önceki gün de oldu" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Suriye'de gerginliği düşürmeyi çabaladığını kaydeden Grynkewich, Rusya'dan Suriye'ye konuşlandırılan savaş pilotlarının bu tür davranışları için ödüllendirildiklerini öne sürdü.
ABD, geçen hafta, Rusya'nın eylemlerine karşı koymak için ABD'deki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden Orta Doğu'ya "dünyanın en iyi beşinci nesil savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-22 Raptors jetlerini konuşlandırmıştı.
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