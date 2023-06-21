Rusya: 'Moskova'da İHA düşürdük'

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde üç adet İHA düşürdüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, İHA'ların düşürülmesini "Ukrayna'nın saldırı girişimi" olarak adlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 15:32
Rusya: 'Moskova'da İHA düşürdük'
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesinde üç adet insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. Rusya'nın, "Ukrayna'nın saldırı girişimi" olarak adlandırdığı olayda can kaybı yaşanmadı.

Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, olayda insansız hava araçlarının askeri depolara yaklaşırken tespit edildiğini ifade etti.

TASS haber ajansı, insansız hava araçlarının Kremlin'den yaklaşık 60 km (37 mil) uzaklıktaki Kalininets'te bulunan Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı Taman Tümeni'ni hedef aldığını bildirdi.


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