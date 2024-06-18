ABD'li otomobil üreticisi resmen iflas etti: On binlerce otomobil üretiyordu! Şimdi alıcı bekliyor...

Yayınlanma: 18.06.2024 - 18:12

Güncelleme: 18.06.2024 - 18:12

11. bölüm başvurusu Pazartesi gecesi geç saatlerde Fisker'in kurulu olduğu Delaware'de yapıldı. Kısa bir süre sonra Fisker web sitesinde bir açıklama yayımladı.

VARLIKLARI SATILIYOR

Açıklamada Fisker, "verimli bir şekilde faaliyet gösterme kabiliyetimizi etkileyen piyasa ve makroekonomik rüzgarları" suçladı. Şirket, değeri 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında değişen varlıklarını iflas kapsamında satmaya çalışıyor.

Açıklama, şirket "operasyonlarını azaltırken" "belirli müşteri programlarını korumaktan" bahsetmek de dahil olmak üzere müşterilerin ilgisini çekebilecek bazı ayrıntılarla devam ediyor.

NISSAN İLE GÖRÜŞMELER TIKANDI

Fisker'in mart ayında iflas danışmanları tuttuğu ve bu ayın başlarında bir kredi ödemesini kaçırdığı bildirildiğinden, duyuru sürpriz olmadı. Nissan olduğu düşünülen "büyük bir otomobil üreticisinden" yatırım arayışına girmiş ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Geçen ay da Fisker, fason üreticisi Magna Steyr'in bulunduğu Avusturya'da iflas başvurusunda bulundu.

Yani Fisker bir süredir zor durumda ve geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünde önemli mali sıkıntılar yaşadı.

Şirket Ocean SUV'unu yaklaşık bir yıl önce teslim etmeye başlayabildi, hatta fason üretim yapısı nedeniyle pozitif brüt kâr marjları elde ettiği bildirildi.

FİYATLARI DÜŞÜRMEK ÇARE OLMADI

Ancak geçtiğimiz birkaç ay içinde satış ve envanter sorunları yaşamaya başladı. Fisker yaklaşık 10.000 araç üretmiş olsa da geçen yılın sonunda bunların sadece yarısını teslim etmişti (Fisker bu yılın ilk çeyreğinde üç aylık bir rapor sunmadı). Fisker kısa bir süre önce üretimi durdurduktan ve stokları eritmek için yeni satış yöntemleri denedikten sonra envanterindeki araçların fiyatlarını düşürdü.

Kasım ayında Ocean'ı bir gecede incelemek üzere alan ilk medya mensuplarından biri olan electrek.co, aracın bazı güzel özelliklere sahip çekici bir araç olduğunu, ancak aracın yazılımının tüm parçalarının prime time için hazır olmadığının anlaşıldığını ifade etti. Diğer medya kuruluşları tarafından yapılan incelemeler de çoğunlukla aynı noktaları tekrarlıyordu. Yazılım güncellemeleri sonunda bu sorunların bazıları düzeltilirken, birçoğu da olduğu gibi kaldı.

Fisker, sarsıntılı Okyanus lansmanı sırasında, geçen yıl Ronin süper otomobil, Alaska kamyon ve Pear faydacı ekonomi aracı gibi bazı yeni konsept araçlar tanıttı. Özellikle Pear'ı dört gözle bekleniyordu, ancak bugünkü duyuru sonsuza kadar beklenebileceğini gösterdi.

FİSKER'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

LOS ANGELES (17 Haziran 2024) - Fisker Inc. şirketinin işletme iştiraki olan Fisker Group Inc. ("Fisker") bugün 17 Haziran 2024 tarihinde Delaware Bölgesi'nde 11. Bölüm koruma başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Fisker, finansal paydaşlarıyla borçlunun elinde bulundurma finansmanı ve varlıklarının satışı konusunda ileri düzeyde görüşmeler yapmaktadır.

Fisker sözcüsü, "Fisker kuruluşumuzdan bu yana inanılmaz bir ilerleme kaydetti, Ocean SUV'u otomobil endüstrisinde beklenenden iki kat daha hızlı bir şekilde pazara sundu ve dünyanın en sürdürülebilir aracını sunma sözümüzü yerine getirdi" dedi ve ardından şu açıklamayı yaptı:

"Başarılarımızla gurur duyuyoruz ve binlerce Fisker Ocean SUV'u hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da müşterilerimizin beğenisine sunduk. Ancak elektrikli araç sektöründeki diğer şirketler gibi, verimli bir şekilde faaliyet gösterme kabiliyetimizi etkileyen çeşitli pazar ve makroekonomik rüzgarlarla karşı karşıya kaldık. İşimizle ilgili tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra, varlıklarımızın Bölüm 11 kapsamında satışına devam etmenin şirket için ileriye dönük en uygun yol olduğuna karar verdik."

Fisker'in daha önce duyurduğu üretim duraklaması yürürlükte kalacaktır. Fisker, çalışan ücretlerinin ve sosyal haklarının ödenmesi, belirli müşteri programlarının korunması ve ihtiyaç duyulan satıcıların ileriye dönük olarak tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, azaltılmış faaliyetlerinin devam edebilmesini sağlamak için İflas Mahkemesi'ne bazı geleneksel önergeler sunmayı planlamaktadır. Fisker Inc. ve diğer ABD iştiraklerinin yanı sıra ABD dışındaki iştirakler şu anda 11. Bölüm dosyasına dahil edilmemiştir.